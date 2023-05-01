Restoranda silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde bir restoranda işyeri işletmecisi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada Mestan Çuhlaoğlu (27) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay bugün saat 04.00 sıralarında Gürpınar Mahallesindeki Çakıl isimli restoranda meydana geldi. Restoran işletmecisi Yavuz Demirel ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki kişinin arkadaşlarının da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, tabanca ve tüfekler kullanıldı. Olayda, vücuduna saçmalar isabet eden Mestan Çulhaoğlu hayatını kaybederken, Yavuz Demirel, Gani Çelik, Abdullah Çankaya, Musa Kızkapan, Tayfun Eren ve Mustafa Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Restoranın işletmecisi Yavuz Demirel'in tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlenen Mestan Çulhaoğlu'nun cansız bedeni ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavganın nedeni araştırılırken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2023-05-01 19:43:59



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