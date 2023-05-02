Denizlispor'a çifte veda



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilen ve birçok tecrübeli oyuncusuyla yollarını şimdiden ayıran yeşil-siyahlılarda Özer Özdemir ve Berke Böke de yol ayrımına geldi. Berke'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderdiği ve takımdan ayrıldığı ifade edildi. Takımın önemli isimlerinden Özer'in ise son oynanan Samsunspor maçının taktik idmanında yedek bırakılması üzerine teknik ekibe tepki gösterdiği ve süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Yönetimin iki oyuncuyla da yola devam etmeyeceği bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-05-02 11:55:25



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