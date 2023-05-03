Sulama havuzuna düşen 9 yaşındaki Muhammet Eren, hayatını kaybetti

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, oyun oynarken sulama havuzuna düşen Muhammet Eren Gencer (9), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Eren Gencer, ailesine ait tarım arazisinin yanında bulunan sulama havuzunun kenarında oynarken, dengesini kaybedip, suya düştü. Muhammet Eren'in havuza düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredekiler tarafından sulama havuzundan çıkarılan Muhammet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencer'in cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2023-05-03 13:17:01



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