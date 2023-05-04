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Denizlispor'da 2 veda daha

DHA

Denizlispor'da 2 veda daha


DENİZLİ, (DHA)TARİHİNDE ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2'nci Lig'e düşmesi kesinleştikten sonra transfer yasaklısı kadrosunda mevcut takımdan neredeyse futbolcu kalmayan Denizlispor'da 2 veda daha yaşandı. Statü gereği 2'nci Lig'de forma giyemeyecek yabancılar Djedje, Leo Schwechelen, Kevin Mayi'nin yanı sıra Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Asım Hamzaçebi, Berke Böke, Özer Özdemir gibi isimlerin şimdiden takımdan ayrıldığı Denizlispor'da giden isimlere Erdal Akdarı ve Okan Derici de eklendi. 
Bu oyuncuların Altay'la oynanacak Denizlispor için sezonun son maçı öncesi yönetimden izin isteyerek kulüpten ayrıldığı bildirildi. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 2 futbolcu, geçen hafta Samsunspor'a karşı ilk 11'de forma giymişti. Ege temsilcisinde yaşanan ayrılıklar sonrası veda eden oyuncuların sayısı 16´ya yükselirken, takımda sezon başındaki kadrodan 5 futbolcu kaldı. As kadrodan Gökhan Süzen, Muhammed Özkal ile kaleciler Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş ve Ali Eren Yalçın'ın henüz ayrılmadığı Denizlispor'da bu isimlerin durumları da belirsiz. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-05-04 13:01:36

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