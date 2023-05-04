Cam Bienali, depremzedeler ve öğrencilere umut olacak



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -TÜRKİYE'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Cam Bienali 7'nci kez kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bienalin 'Elim Sende' temasıyla depremzedeler ve öğrencilere katkı sağlayacağını söyledi.Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.CAM BİENALİ ULUSLARARASI BOYUTTATörende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de yaşayan herkesin daha mutlu olması için çalıştıklarını ve geçmişe dönüp baktıklarında birçok güzel işin altına imza attıklarını söyledi. İnsanların mutlu olması için kültür ve sanat alanında birçok faaliyete devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Cam bienali uluslararası boyutta ayrı bir yere sahip. Cam hayatın vazgeçilmezidir, şeffaftır, sağlıklıdır. Sanatçının eline geçtiğinde cama şekil vermek ayrı bir güzelliktir. Denizli'mizde camla ilgili ticari ve sanatsal anlamda çalışmalar var. 'Bienalimizin ayrı bir katkısı var' diye düşünüyorum. Bu yılki Denizli Cam Bienali'nin teması 'Elim Sende' olarak belirledik. Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere katkı sağlamak için yanlarındayız. Burada yapılacak açık artırma ile depremzede kardeşlerimize ve öğrencilerimize destek anlamında bir etkinliğimiz olacak. Herkesin kendi gücü oranında katkı sağlamasını ve buradan elde edilecek gelirin depremzede kardeşlerimize ve öğrencilere gideceğinin bilinmesini arzu ediyorum" dedi.ONUR ÖDÜLÜ CAM OCAĞI VAKFI BAŞKANI YILMAZ YALÇINKAYA'YABaşkan Zolan, bu yılki bienalde yapılacak olan can defilesinin muhteşem olacağını, Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyete yakışır böyle bir sanat etkinliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, ömrünü cam sanatına adamış Cam Ocağı Vakfı Başkanı Yılmaz Yalçınkaya'ya onur ödülü verdi.Protokol üyeleri daha sonra bienal kapsamında davetlilerin beğenisine sunulan cam sergisini gezdi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. 7 Mayıs'a kadar davetliler bienalde cam defilesi ve müzayedeye katılabileceği gibi sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra, kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek. Canlı müzik eşliğinde yapılacak cam defilesi 6 Mayıs'ta saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Denizli DHA

2023-05-04 15:47:19



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