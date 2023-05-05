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'İcra takibi' yalanıyla 4 ilde 200 kişiyi dolandıran şebekeye operasyon: 17 gözaltı

DHA

'İcra takibi' yalanıyla 4 ilde 200 kişiyi dolandıran şebekeye operasyon: 17 gözaltı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde, telefonda ulaştıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' deyip, internet üzerinden sahte icra takip evrakı göndererek 200 kişiyi dolandıkları belirlenen 3'ü kadın 17 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendisini avukat olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyen çok sayıda kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin eskort siteleri ya da masaj salonlarıyla ortak hareket ederek, mağdurların telefon ve çeşitli bilgilerine ulaştıkları belirlendi. Dolandırıcıların ardından bu kişilere ulaşıp, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip, kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Randevunuza ya gitmediğiniz için eskort sitesi, masaj salonunun bağlı olduğu ajans mağdur oldu. Bu nedenle hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyerek korkuttukları belirlendi.
GERÇEK AVUKAT FOTOĞRAFLARI KULLANDILAR
Dolandırıcıların ardından da, bu kişilere internet üzerinden sahte icra takip dosyası gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yazışmalarda profil fotoğraflarında gerçek avukatların fotoğraflarını kullandıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların, icra takibinden korkan kişilerle ya da eskort siteleri veya masaj salonlarından randevu talep edenlerin, ailesi ya da yakın çevreleri tarafından duyulmasını istemeyenlerle, uzlaşma yoluna gidebileceklerini söyleyerek, verecekleri IBAN numarasına 2 bin ile 30 bin lira arasında para göndermelerini isteyip, mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 200 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.
SAHTE İCRA BELGELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından şüphelilere yönelik Denizli'nin Sarayköy ilçesi başta olmak üzere Aydın, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlara ve sahte icra belgeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-05 14:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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