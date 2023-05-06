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Merkezefendi potada Türk Telekom önünde

DHA

Merkezefendi potada Türk Telekom önünde


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardından geçen hafta Gaziantep Basketbol'u evinde 95-91 yenerek puan tablosunda rahatlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun en flaş ekibi lider Türk Telekom'la deplasmanda karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. 
Merkezefendi son 3 karşılaşma öncesi ligde 27 haftada 11 galibiyet aldı. Hatfa içinde İspanya'da Kanarya Adaları'nda oynadığı EuroCup finalinde Gran Canaria'ya 71-67 yenilerek Avrupa şampiyonluğu ve yeni sezonda Euroleague'de yer alma şansını kıl payıyla kaçıran Türk Telekom ise ligde 22 galibiyetle zirvede yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2023-05-06 10:38:05

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