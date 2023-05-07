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Davutoğlu: 15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i olacak

DHA

Davutoğlu: 15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i olacak


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-  GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i olacak. Barışacak, kaynaşacak, kucaklaşacağız" dedi.
Denizli'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bereketler Toplantı Salonu'nda milletvekili adayları, il başkanları, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi. Bir ülkenin ekonomisinin ayakta kalabilmesi için hukukun önemli olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Hukuk ve mülkiyet güvenliği ekonominin oksijenidir. Bugün Türkiye'de sözleşmeye attığı imza nedeniyle ileride başıma bir şey gelecek, diye düşünmeyen iş adamı yoktur. 2016 yılında siyasi ahlak yasası çıkarmak istedim. Trol çeteleri tutuldu, iftiralar atıldı. Yazdığı yazı, attığı tweet nedeniyle kimse yargılanmayacak" ifadelerini kullandı.
'BÜYÜK BİR DEĞİŞİM İÇİNE GİRİYORUZ'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır' sözlerini de değerlendiren Davutoğlu, "Bahçeli'nin yaptığı 27 Mayıs'ın yönteminin hortlamasıdır. Bahçeli'yi, 27 Mayısçıların tarih önünde yargılanmasından, millet önüne çıkamamasından farklı bir sonuç beklemiyor. Bugün bu tehditler işe yaramaz. Elinizden ne geliyorsa yapın. Korksaydık bu yollara çıkmazdık. 70'li yılların milleti bölen kafası, devleti 90'lı yılların mafyatik yapılarına teslim eden kafası, asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatini düşünemez. Millet bu iktidarı gönderecek. 14 Mayıs'ta kimse kaybetmeyecek. Talimat alan yargı gidecek. Yolsuzluklar bitecek. Devlet kurumları çürüdü, yozlaştı. Akrabalara peşkeş çekildi. Büyük bir değişim içine giriyoruz. Bahçeli'nin konuşması ile olay tehdit aşamasını geçti. 'Kafir' ve 'küffar' kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Bu, nasıl bir ithamdır?" dedi.
'BU ORTAMDA SAĞLIKLI SONUÇ OLMAZ'
Yapılan anketlere değinen Davutoğlu, "Benim hayatım başörtüsü mücadelesiyle geçti. Namazı, başörtüsünü kim yasaklayabilir? Biz milleti bölmeyecek, birleştireceğiz. Biz gelince SİHA ve İHA'lar duracakmış. Neden dursun? Bayraktar bizi hedef almış. Bizim seninle bir işimiz yok. Ülkeye hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz ama ayrıcalık, imtiyaz beklemeyin. Sosyal yardımlar kesilecekmiş, asla kesmeyeceğiz. 15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez'i olacak. Barışacak, kaynaşacak, kucaklaşacağız. Korku ortamında anket olmaz. Telefonla anket yapıyorlar. En az riskli olan, iktidar partisine oy vereceğini söylemek; vatandaş korkuyor. Bu ortamda sağlıklı sonuç olmaz. Göreceksiniz çok büyük dip dalga geliyor. Türkiye'nin yeni baharını kimse engelleyemeyecek" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-07 18:01:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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