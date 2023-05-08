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Denizlispor'dan buruk veda

DHA

Denizlispor'dan buruk veda


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirip küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, senelerce yer aldığı lige Altay'a 3-0 yenilerek veda etti.
Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için 3 puanının silindiği sezonda 34 maç boyunca yalnız 17 puan toplayabilen Denizlispor, son sınavını da kaybederek tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2'nci Lig'e düştü. Art arda 10'uncu maçını kaybeden Denizlispor, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken son 2 haftadan ise hükmen 3'er puan alacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2023-05-08 12:26:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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