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İnce: Ben olmasam Erdoğan birinci turda kazanıyor

DHA

İnce: Ben olmasam Erdoğan birinci turda kazanıyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, muhalefetin 21 yıldır Erdoğan'ı yenemediğini belirterek, "Trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda basın toplantısı düzenledi. Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan İnce, bu seçimde belirleyici olan unsurlardan birinin HDP, diğerinin ise CHP listelerindeki 77 kişi olduğunu belirtip, bu listelerde eski AK Parti´lilerin yer aldığını söyledi. İnce, "Daha önceki seçimlerde 'Stratejik oy kullanıyoruz' dediniz. 2011'de MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdiniz. 2015'te HDP baraja takılmasın diye HDP'ye oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka Meclis´te olmalıdır. CHP listelerinden seçilen eski AK Parti´lilerin yeniden AK Parti'ye gitmeyeceğinin, Anayasa değişikliği için 360 milletvekili bulmayacağının garantisini kimse veremez. Çankaya'da Sadullah Ergin var. Bir tane de Denizli'de var; CHP'nin 3'üncü sıra adayı. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; hata yaparsınız. Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas oyunu Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bu memleketin sigortası olsun. Memleket Partisi, Türkiye'nin sigortasıdır. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Başta Sadullah Ergin olmak üzere bu 77 kişi yanlıştır. 'Davutoğlu'nu, Babacan'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparsan hesap soramazsın' dedim. Partiden pazartesi günü ayrılacaklar. Ben o partiye 40 yıl hizmet ettim, korumak için iyi niyetle söyledim" ifadelerini kullandı.
'HİÇ KİMSEYİ AFFETMEYECEĞİM'
Konuşmasında sanatçı ve gazetecilere seslenen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahayı bilmeden konuşuyorlar, lütfen bir 24 saat susun. Aslında sanatçı ve gazetecilere değil, adaya sesleniyorum. Millet İttifakı'nın adayına sesleniyorum. Açıklamanızda, 'Yüzde 60 ile kazanıyorum' diyorsunuz. Yüzde 60 ile kazanıyorsanız o zaman beni ciddiye almanıza da gerek yok. Bu doğru mu? Yüzde 60 ile kazanıyor musunuz? Troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Sahte kasetlerden, sahte dekontlara kadar atılmadık iftira kalmadı. Sabah 'Ne ile uyanacağım?' diye bekliyorum. Bunlar bana diz çöktüremez, bunlara boyun eğmem. Mümkün değil, abdestimden şüphem yok, ne yaptığımı biliyorum. Sahtedir diyorum, zaten sahte çıkıyor. O para iddialarının hepsi yalan ama mahkemelerden iyi para kazanacağım. Avukatlarım, onları paylaşanları tek tek tespit ediyor. Sahte dekontları hazırlayanları biliyoruz. İsrail videosunu kesip benim başımı koyuyorlar. Önceden FETÖ'cüler bunu orduya yaptı, sahte belgelerle bu memleketin kozmik odasına girildi. Şimdi o FETÖ'cüler, CHP'yi destekliyorlar. FETÖ'cüler bana iftira atıyor, CHP'li kardeşlerim de bunları yayıyor. Bu yaptığınız ayıp, yaptıklarınızdan utanacaksınız. Sahte belgeleri yayanların hepsine dava açacağım, sonra bana yalvarmayın. Hiç kimseyi affetmeyeceğim."
'21 YILDIR ERDOĞAN'I YENEMİYORSUNUZ'
İnce, muhalefetin 21 yıldır Erdoğan'ı yenemediğini belirtip, "Kılıçdaroğlu, yüzde 60 ile seçimi kazanıyor musun? Yoksa ben mi engel oluyorum? Önünü mü tıkıyorum yoksa yardımcı mı oluyorum? İyi düşün. Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oy aldığı kesim, ne Kılıçdaroğlu'na ne de Erdoğan'a oy verir. Bize oy verecekler ilk kez oy verecek olanlar, kararsız seçmenler ve her ikisine de oy vermeyecek olanlar. Bu farklı bir kesim. Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ni devre dışı bırakınca, bunların hepsi muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. 21 yıldır Erdoğan'ı yenemiyorsunuz, trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor" diye konuştu.
İnce, toplantının ardından Delikliçınar Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-09 15:45:14

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