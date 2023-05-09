2 kişinin öldürülüp kuyuya atılmasında 3 sanık hakkında müebbet hapis istemi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp, cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mustafa Akköse (34) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Ali İhsan Yıldırım (30) ve Mehmet Görünmez (25) hakkında ise ''kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 2´şer kez müebbet hapis cezası istendi. Yaşı küçük olan H.Ö. ve O.Ç.´nin ise dosyaları ayrıldı.

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yapan ekipler, ormanda Yalçın'ın ve Akköse'nin kullandıkları otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlandı. Polis, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse´nin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin yanı sıra olaya karıştığı ileri sürülen 6 kişi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Akköse ve Yalçın'ın Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğunu belirledi. Suyu boşaltılan 27 metre derinliğindeki kuyuda 45 saat kazı yapan ekipler, Yalçın'ın ile Akköse'nin cesetlerine ulaştı. 7 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturma sürerken şüphelilerden 2´si tahliye edildi.

ÖLDÜRÜP, KOKMASIN DİYE CESETLERİ ATEŞE VERMİŞ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, sanık Mustafa Akköse'nin iki genci mangal bahanesiyle 9 Haziran´da ormana çağırdığı, burada tüfekle öldürdüğü belirtildi. Akköse'nin ardından da kuyuya attığı cesetleri bir gün sonra kokacağı endişesiyle aldığı 3 bidon benzini üzerlerine döküp, ateşe verdiği iddianamede yer aldı. Akköse'nin, daha sonra tutuklanan bazı şüphelilerle birlikte yaklaşık 40 teneke toprak ve taşla kuyuyu doldurarak cesetleri gizlemeye çalıştığı kaydedildi. Kuyu dibinde yeterli oksijen olmadığı için cesetlerin yanmadığı da iddianamede vurgulandı.

OLAYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Sanık Mustafa Akköse'nin olayı planlamadığını ifade etmesine rağmen, plan kurduğunu, hazırlık yaptığını, amacını gerçekleştirmek üzere ölen gençleri olay yerine getirmek için hileye başvurduğu vurgulandı. İddianamede şüphelinin tüfekleri ayarladığı, olay öncesinde diğer şüphelilere duracakları yeri gösterdiği, cesetleri yok etmeye çalıştığı ayrıca savcılıktaki ifadesinde olayı iki hafta önce planladığını belirttiği ifade edildi.

İddianamede olayın diğer sanıkları Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında ise "Cinayet eyleminde asli müşterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı dahil olduklarına dair kasıtları yargılama çerçevesinde ortaya çıkacaktır" denildi. İki şüphelinin planlama ve tasarlama aşamasına dahil olduklarına dair delil bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede Akköse hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Görünmez ve Yıldırım için ise 'kasten öldürme suçuna iştirakten' 2´şer kez müebbet hapisle yargılanmaları istendi. İddianame Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YAŞI KÜÇÜK 2 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Suça sürüklenen çocuklar H.Ö. ve O.Ç. hakkındaki dosya ise ayrıldı. Soruşturma safhasında tahliye edilen şüpheliler H.B. ve O.Ç. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği de iddianamede kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-05-09 17:49:37



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