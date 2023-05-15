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Denizli'de 7 milletvekilinin 5'i değişmedi

DHA

Denizli'de 7 milletvekilinin 5'i değişmedi


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 3, CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Nüfus verilerine göre milletvekili sayısı 8'den 7'ye düşen kentte, sadece 2 vekil değişti, diğerleri aynı kaldı.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Denizli'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28',nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan 2 bin 461 sandığın tamamı açıldı. Kentte 795 bin 283 seçmenden 728 bin 949 kişi oyunu kullandı ve seçime katılım oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre; kentte en fazla oyu AK Parti aldı. 245 bin 929 oy ile oyların yüzde 33,86'sını alan AK Parti, 3 milletvekili çıkardı. 2018 yılında yapılan seçimlerde 275 bin 675 oy alan AK Parti'nin milletvekili sayısı 4'ten 3'e düştü. 190 bin 705 oy alan CHP ise 3 olan milletvekili sayısını korumuş oldu. 112 bin 383 oy alan İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.
Geçen dönem de milletvekili olan Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, bu dönemde de AK Parti'den milletvekili seçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı ve CHP'den listelerinden giren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, CHP'den milletvekili oldu. İYİ Parti'den ise geçen dönemde görev alan Yasin Öztürk tekrar milletvekili seçildi. Böylece Denizli'nin TBMM'ye göndereceği 7 milletvekili isimden 5'i aynı kaldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN
Cahit Özkan, 1976 Denizli'de doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Özkan, Londra'da Hukuk İngilizcesi eğitimi aldı. Özkan, Uluslararası Hukukçular Birliği Başkan Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Özkan, 2015 seçimlerinde 26'ncı dönem Denizli Milletvekili seçildi. 2018'de AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine atanan Özkan, 2022'de görevinden alındı. İngilizce ve Arapça bilen Özkan, evli ve 3 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞAHİN TİN
Şahin Tin, 1966 yılında Denizli'de doğdu. Tin, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Denizli İş Adamları Platformu'nun Kurucu Üyeliği, MÜSİAD Denizli Şube Başkanlığı, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26'ncı dönem Denizli milletvekili seçildi. Tin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tin, iyi düzeyde İngilizce bilen, evli ve 2 çocuk babası.
AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ NİLGÜN ÖK
Nilgün Ök, 1976'da Denizli doğdu. Ök, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. 2009-2014 yıllarında Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, AR-GE Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Ök, 2014 yılında kendi şirketini kurdu. Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB) Kuruculuğu ve Başkanlığı, Denizli İş Platformu Üyeliği, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Ök, evli ve 2 çocuk annesi. CHP MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA
Gülizar Biçen Karaca, 1967'ta Aydın'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Karaca, CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. CHP'den 25, 26, ve 27'nci Dönem milletvekili seçilen Karaca, TBMM Başkanlık Divanı'nda Katip Üye olarak görev aldı. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Karaca, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte. Orta düzeyde Almanca bilen Karaca, evli ve bir çocuk annesi.
CHP MİLLETVEKİLİ ŞEREF ARPACI
Şeref Arpacı, 1978'de Denizli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de dil eğitimi alan Arpacı, aile şirketinde yöneticilik görevini yürütüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Arpacı, 15 yıldır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer aldı.
CHP MİLLETVEKİLİ SEMA SİLKİN ÜN
Sema Silkin Ün, 1981'de İstanbul'da doğdu. Ün, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde bitiren Ün, yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset Bilim Dalı'nda 2010 yılında tamamladı. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Ün, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticiliği ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü olarak görev yaptı. Ün, en son kamuda Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinde bulundu. Ün, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmekte.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ YASİN ÖZTÜRK
Yasin Öztürk, 1972'de Denizli'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Öztürk, MHP'de çeşitli görevlerde bulundu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği ve İYİ Parti Denizli Kurucu İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztürk, aynı zamanda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. Öztürk, TBMM Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi de olan Öztürk, evli ve 3 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-15 15:40:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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