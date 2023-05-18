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Müzeler Günü'nde ücretsiz olan `Beyaz Cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

DHA

Müzeler Günü'nde ücretsiz olan `Beyaz Cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye, Uluslararası Dünya Müzeler Günü nedeniyle girişler ücretsiz yapıldı. Ziyaretçi akınına uğrayan Pamukkale'de, vatandaşlar beyaz travertenlerden akan sıcak suya yalın ayak girerek keyif yaşadı.
'Beyaz Cennet' olarak bilinen Pamukkale'ye Uluslararası Müzeler Günü kapsamında girişler bugün ücretsiz oldu. Çok sayıda vatandaş Pamukkale'ye akın etti. Gelen ziyaretçiler, beyaz travertenler üzerinde akan sıcak suda yalın ayak yürümenin keyfini yaşadı. Sıcak suyla temas eden çocuklar büyük keyif yaşarken, yetişkinler ise travertenler üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pamukkale Ören Yeri'ne bugün saat 08.00'den bu yana, 6 bin 900 kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, ören yeri, saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek.
Balıkesir'den gelen ziyaretçilerden Tümay Bayram, "Pamukkale'ye ilk kez gelişim. Harika bir yer. Çok beğendim. Travertenler üzerinde yalın ayak yürümek çok keyifli. Pamukkale ücretsiz olunca gezmenin fırsatını bulduk" dedi.
'HERKESİN STRESİNİ ATMASI İÇİN BÖYLE YERLERİ GÖRMESİ GEREK'
Denizli'de yaşamasına rağmen Pamukkale'ye ilk kez geldiğini belirten Satı Sevim, "Pamukkale harika bir yer. Bu milletin, bu güzellikleri görmesi gerek. Herkesin stresini atması için böyle yerleri ziyaret etmesi lazım. Ücretsiz olması biz yerli turistler için önemli" dedi. İzmir'den gelen Nisa Ferman ise, "Pamukkale'ye ilk kez geldim. Daha önce fotoğraflarda görüyordum ancak fotoğraflardan daha güzel. Travertenler üzerinde yalın ayak yürümek önce garip geliyor ama alışıyorsunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-18 16:16:29

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