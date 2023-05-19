Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Akhisaroğlu'na iki ödül



DENİZLİ, (DHA) - Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu, yürütülen dijitalleşme projeleri ile 'Future of CIO Summit and Awards' ve 'International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO' zirvelerinde iki ödüle layık görüldü. Akhisaroğlu ödül konuşmasında "Yönetmeliklerin olanak verdiği tüm alanlarda yatırımlarımız ve projelerimiz devam ediyor. Veri analitiği alanında yatırımlar yaparak, müşteri deneyimini artıracak projelerimize bu yıl da devam ediyoruz. Dijitalleşme projelerinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum" dedi.Teknoloji dünyasının prestijli ödüllerinden CIO Ödülleri, bu yıl 14'üncü defa sahiplerini buldu. CxO Medya tarafından düzenlenen 'Future of CIO Summit' zirvesinde 56 teknoloji lideri ödül almaya hak kazandı. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu, yürütülen dijitalleşme projeleri ile 'Yılın En iyi CIO'su / CIOs of the Year' kategorisinde ödüle layık görüldüŞirketler bünyesinde geliştirilen sistem ve uygulamalarla müşterilerin değişen ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak üzere abonelik, sözleşme ve ödeme işlemleri online ortamlarda kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Çalışanların online, hibrit ve ofis çalışmalarını destekleyen esnek çalışma modeli ve uygulamalarla performansları artarken, tekrarlı ve rutin işler RPA robotlarına aktarılarak iş kalitesi ve verimliliği artırılıyor."MÜŞTERİ DENEYİMİNİ ARTIRAN PROJELERE YATIRIMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"Akhisaroğlu ödül konuşmasında "Yönetmeliklerin olanak verdiği tüm alanlarda yatırımlarımız ve projelerimiz devam ediyor. Müşteri yolculuğunda WhatsApp, mobil, web-online, SMS gibi tüm kanallarda, müşteri etkileşimini deneyime dönüştürecek çözümleri kullanıma sunduk. Ekiplerimizin, istediği konumdan, istediği zaman, güvenli ve yüksek performans ile çalışmasını sağlayan altyapılara ve etkileşimi artıran platformlara yatırım yaptık ve devreye aldık. Yoğun veriyle çalışan birimlerimizde, tekrarlı işleri RPA robotlarına aktardık. Veri analitiği alanında yatırımlar yaparak, müşteri deneyimini artıracak projelerimize bu yıl da devam ediyoruz. Dijitalleşme projelerinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.'TEKNOLOJİ ALANINDA DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ'Akhisaroğlu'nun aldığı diğer ödül, 'Best in Women in Technology and Business' oldu. Akhisaroğlu, 7 kategoride 86 kurumdan 323 projenin değerlendirildiği programda ödüle layık görüldü. Bilgi teknolojilerinde iş sonuçlarına ve çalışma kültürüne sağladığı katkılarla finansal performansın gelişmesini sağlayan, kadın liderlerin yetiştirilmesine destek vererek toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine katkı sağlayan kadınların ödüllendirildiği kategoride birinci olan Akhisaroğlu'na ödülü, 'IDC Türkiye CIO Summit 2023' zirvesinde takdim edildi. Akhisaroğlu törende yaptığı konuşmada, kız çocuklarının teknoloji eğitimi almasının, kadınların iş hayatına katılmasının ve teknoloji alanında çalışmasının toplumun gelişimindeki önemine dikkat çekti. Ödülü Aydem Enerji bünyesinde, 'Eşit Hayat' yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet eşitliği için mesai harcayan tüm ekibi adına aldığını ifade etti. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli DHA

2023-05-19 12:53:18



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