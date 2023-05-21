Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 71 - 94

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sinem Tetik
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca, Altan 15, Rathan Hayes 3, Gielo 4, Hamilton 8, Bilgehan 3, Gökhan 6, Bertan 3, Ayberk 8, Harris 21
ANADOLU EFES: Larkin 10, Beauboıs 13, Bryant 12, Clyburn 3, Zizic 10, Doğuş, Furkan 6, Egehan 12, Buğrahan 21, Dunston 7
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
DEVRE: 33-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-72Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-71 mağlup etti. Anadolu Efes maçın ilk periyodunu 21-17, ilk yarısını 47-33, üçüncü periyodu da 72-50 önde geçti. Bu skorla Anadolu Efes ligde normal sezonu 30 maçta 22 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-05-21 14:58:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.