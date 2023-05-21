Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 71 - 94

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sinem Tetik

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca, Altan 15, Rathan Hayes 3, Gielo 4, Hamilton 8, Bilgehan 3, Gökhan 6, Bertan 3, Ayberk 8, Harris 21

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beauboıs 13, Bryant 12, Clyburn 3, Zizic 10, Doğuş, Furkan 6, Egehan 12, Buğrahan 21, Dunston 7

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 33-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-72Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-71 mağlup etti. Anadolu Efes maçın ilk periyodunu 21-17, ilk yarısını 47-33, üçüncü periyodu da 72-50 önde geçti. Bu skorla Anadolu Efes ligde normal sezonu 30 maçta 22 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-05-21 14:58:25



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