Merkezefendi'de Aktaş'tan değerlendirme



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e evinde 94-71 yenilerek sezonu 30 maçta 11 galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş değerlendirme yaptı. Sezonun büyük kısmını Play-Off hattında geçmesine rağmen son 9 maçın 8'ini kaybederek alt sıralarda kalan Denizli temsilcisinde Zafer Aktaş, "Bizim için hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bütçe olarak diğer takımların oldukça gerisinde olmamıza rağmen çok çalışarak, kendimize ve yaptığımız işe inanarak sezon başında koyduğumuz amaca ulaştık" diye konuştu.

Aktaş, "Bunun yanında ligin zirvesindeki Türk Telekom ve Fenerbahçe dahil çok önemli galibiyetlere imza attık, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine basketbol dünyasına oyuncular servis ettik. Bu açıdan çok mutluyum. Oyuncularıma, teknik ekibime ve bizi destekleriyle yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren yeni sezon hazırlıklarına daha da hız vereceğiz, yine zor ama yönetimimiz ve Yukatel başta olmak üzere tüm sponsorlarımızla birlikte üstesinden geleceğimize inandığımız bir mücadeleye gireceğiz. Hedefimiz yine bütçe performans olarak ligin en başarılı takımlarından birini ortaya çıkarmak olacak. Ben tekrar bu güzel sezon Denizli halkına, yönetimimize ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-05-22 10:53:41



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