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Denizli'de sağanak yağış etkili oldu

DHA

Denizli'de sağanak yağış etkili oldu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mazgallar tıkanınca karayolunun bazı kısımlarında su birikintisi nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış sırasında bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını da su bastı. Tıkanan mazgallarda yapılan temizlik sırasında 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış özelikle karayolunda etkili oldu. Yağış sırasında yüksek kesimlerden yağmur sularıyla sürüklenen taş ve toprak parçaları Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarında mazgalların tıkanmasına neden olunca bulvarın bazı kesimleri suyla doldu. Birçok araç trafikte mahsur kaldı. Yoğun yağış nedeniyle birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı.
Gezkaya Apartmanın bodrum katı yaklaşık 2 metre suyla doldu. Zeytinköy Mahallesinde de bazı ara sokaklara taş ve kumlar sürüklendi, parke taşları yerinden söküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Trafik polisleri suyla dolan karayolunda önlem aldı. İtfaiye ve DESKİ ekipleri de tıkanan mazgalları açarak kısa sürede karayolunu normal haline döndürdü. Mazgallardan 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı. Plakaların araçların sudan geçmeye çalışırken düştüğü öğrenildi. Su basan ev ve işyerleri ise itfaiye ekipleri tarafından motopomplarla boşaltıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-22 22:25:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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