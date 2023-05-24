Merkezefendi'nin Yunan yıldızı yolcu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 11 galibiyetle tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Yunan forveti Nikos Rogkavopoulos, Euroleague yolcusu. Sezon başında transfer edilen Rogkavopoulos'un İspanya Ligi ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Baskonia ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu Denizli ekibinde 15.4 sayı, 6.3 ribaund, 1.8 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Baskonia, sezon içinde Merkezefendi'den guard Max Heidegger'i de transfer etmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-05-24 11:34:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.