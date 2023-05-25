Jandarma komandolara enkazda arama-kurtarma eğitimi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli 50 personele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma eğitimi verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından verilen teorik ve fiziki eğitimlerde komandolar, enkazda canlı tespiti ve yaralı çıkarma gibi eğitimler aldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde görevli 50 askere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD uzmanları tarafından arama-kurtarma eğitimi verildi. Teorik ve fiziki yapılan eğitimler 5 gün sürdü. Teorik eğitimlerin ardından jandarma komandolar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nde tatbikat yaptı. Komandolara enkazda inceleme, yaşam belirtilerinin tespit edilmesi, enkaza giriş teknikleri ve yaralı çıkarma gibi eğitimler verildi. Komandolar, senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıya AFAD'ın ekipmanlarıyla ulaşarak kurtardı. Tatbikatta Jandarmanın arama kurtarma köpeği `Ortak´ da görev aldı. Ortak enkaz altındaki yaralıya kısa sürede ulaşarak kurtarılmasını sağladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-25 12:45:03
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