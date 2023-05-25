Patlamada yaralanmıştı, 11 gün sonra öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 14 Mayıs'ta 5 katlı apartmanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan kepçe operatörü Servet Sezer (22), tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede bugün hayatını kaybetti.
Patlama, 14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrumunda meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bina duvarlarında çatlaklar oluştu, 5 araç ile 4 iş yeri hasar gördü, kepçe operatörü Servet Sezer ise ağır yaralandı. Servet Sezer, ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sezer, patlamadan 11 gün sonra hayatını kaybetti. Yandaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, patlamanın gaz sıkışmasından dolayı yaşandığı belirlendi. Patlamanın, Sezer'in apartmana girdikten sonra sigara yaktığı esnada meydana geldiği belirlendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-05-25 19:07:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.