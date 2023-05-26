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Denizlispor Başkanı Uz'dan kuruluş yıldönümü mesajı

DHA

Denizlispor Başkanı Uz'dan kuruluş yıldönümü mesajı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunu 23 puanla 18'inci sırada tamamlayıp küme düşme acısı yaşayan, transfer yasaklısı kadrosu dağılıp, yeni sezonda da karanlık tabloyla karşı karşıya olan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, camiaya ve taraftara mesaj gönderdi.
Denizlispor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Mehmet Uz, "1966 yılında Denizli sevdalıları tarafından kurulan ve geride kalan 57 yılda Türk futboluna büyük değerler katan Denizlispor Kulübü, bu şehrin her zaman tek ortak paydası olmuştur. Bu kulübe hizmet etme onurunu yaşarken, sevindiğimiz ve üzüldüğümüz dönemler oldu. Ancak hiç bir zaman bir pişmanlık ya da umutsuzluk içinde olmadık" ifadelerini kullandı.
Denizlispor'un Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Uz, "Şu anda istediğimiz yerde değiliz ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da camia olarak birlik beraberlik içerisinde kalarak zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Kişiler gelir geçer ama Denizlispor Kulübü hep var olacaktır. Şehir olarak bütünleştiğimiz taktirde, kulübümüz hakettiği yerlere gelecek. Kulübümüzün 57'nci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, ilk başkanımız merhum Dr. Samim Gök ve kurucularımız başta olmak üzere kulübümüze hizmet eden başkanlarımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, futbolcularımız, çalışanlarımız ve emek verenlere şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum" cümlelerine yer verdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-05-26 12:16:50

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