Oy kullanmaya atı ve papağanıyla geldi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, restoran işletmecisi Mehmet Kıvılcım (33), papağanı ile at üstünde oy kullanmaya geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Pamukkale Mahallesi'nde restoran işleten ve 'Ağa' adıyla tanınan Mehmet Kıvılcım, oy kullanmak için sandık başına gitti. Kıvılcım, oy kullanacağı Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na atı 'Nazlı' ve papağanı 'Sultan' ile geldi. Kıvılcım, okul bahçesinde atını arkadaşına emanet edip, omzundaki papağanıyla birlikte 2247 numaralı sandıkta oy kullandı. Seçime renk katmak için at üstünde papağanıyla geldiğini söyleyen Kıvılcım, "Atımı ve papağanımı çok seviyorum. Onlarla sürekli beraberiz. Amacım seçimlere bir renk katmaktı. Oyumu papağanımla birlikte kullandım. Güzel tepkiler aldım" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-05-28 15:12:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.