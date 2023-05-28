Ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Yılmaz Kartav (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kartav´ın kontrolünü yitirdiği 20 U 3469 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz Kartav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kartav'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-05-28 15:55:13



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