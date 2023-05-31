Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu (2)

YAĞMURDA ISLATTIĞI EŞARBI SIKIP SUYU İÇMİŞ
Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çoban Ahmet Doldurma tarafından ormanda bulunan Ayşe Koç'un (75) hayatta kalmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ormanda yolunu kaybeden Koç'un, havanın kararması ile bulduğu brandayla çalıların altına girip, yağmurdan korunmaya çalıştığı öğrenildi. Koç'un yağmurda ıslattığı eşarbı sıkıp suyu içtiği, bildiği otları yiyerek karnını doyurduğu belirtildi. Durumu iyi olan Koç'un, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edileceği bildirildi. (DHA)Ethem SÜZEK / BEKİLLİ, (Denizli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ethem SÜZEK
2023-05-31 14:25:01
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