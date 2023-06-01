Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

DHA

Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)


PAMUKKALE'DE SAĞANAK NEDENİYLE DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SU VE ÇAMUR ALTINDA KALDI
Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak Pamukkale'de de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Akköy Mahallesinde sele neden olurken, suyun dağdan sürüklediği ağaç parçaları mazgalları tıkayınca taşkın yaşandı. Karahayıt ve Akköy mahallerinden geçen Uzunpınar Deresi taştı, iki mahallede sokak ve caddeler su ve çamur altında kaldı. Karahayıt Mahallesinde derenin yanındaki bir restoran ve ev de su altında kaldı. Akköy Mahallesinde de ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eskihisar Mahallesi yolunda da karayolunun çökmesi sonucu bir TIR'ın dorsesi çukura düştü. Dere yatağındaki bazı ahırlardaki küçükbaş ise sel nedeniyle sürüklenerek boğuldu.
Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yollarda temizleme çalışması başlatırken, itfaiye ekipleri ise su basan evlerde pompalarla çalışma başlattı. Öte yandan, jandarma ekipleri de taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlıyor.
SELİ GÖRÜNTÜLEDİLER
Bazı vatandaşlar, sel anının cep telefonlarıyla görüntüledi. Çekilen bir görüntüde selin şiddetiyle dağdan sürüklenen tomruk ve ağaç parçalarının derede sürüklenmesi ve ağaçların devrilmesi yer aldı. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-01 01:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DENİZLİ'DE SAĞANAK; MAZGALLAR TIKANDI, CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU (2)  
YEREL HABERLER DENİZLİ'DE SAĞANAK; MAZGALLAR TIKANDI, CADDE VE ...
GÜNCELLEME - Denizli'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de sağanak etkili oldu
Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve ...
Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Denizli'de 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök ...
Denizli'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak etkili oldu
Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu (2)
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu (2)
CHP İl Başkanı Horzum, seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Horzum, seçim sonuçlarını ...
Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan kadın 3 gün sonra bulundu
Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de 3 gündür aranan 75 yaşındaki kadın ...
Evini sahte içki imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evini sahte içki imalathanesine çeviren şüpheli ...
Denizli'de sahte alkol üretip ticaretini yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de sahte alkol üretip ticaretini yapan kişi ...
Denizli'de ormanda kaybolan kadını jandarma komandolar da arıyor
YEREL HABERLER Denizli'de ormanda kaybolan kadını jandarma ...
Reina saldırısı soruşturmasında sınır dışı edilmişti, DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı
YEREL HABERLER Reina saldırısı soruşturmasında sınır dışı edilmişti, ...
Denizli'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları ...
Denizli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı ...
Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu
YEREL HABERLER Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.