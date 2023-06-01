Denizli'de sağanak; mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

PAMUKKALE'DE SAĞANAK NEDENİYLE DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SU VE ÇAMUR ALTINDA KALDI
Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak Pamukkale'de de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Akköy Mahallesinde sele neden olurken, suyun dağdan sürüklediği ağaç parçaları mazgalları tıkayınca taşkın yaşandı. Karahayıt ve Akköy mahallerinden geçen Uzunpınar Deresi taştı, iki mahallede sokak ve caddeler su ve çamur altında kaldı. Karahayıt Mahallesinde derenin yanındaki bir restoran ve ev de su altında kaldı. Akköy Mahallesinde de ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eskihisar Mahallesi yolunda da karayolunun çökmesi sonucu bir TIR'ın dorsesi çukura düştü. Dere yatağındaki bazı ahırlardaki küçükbaş ise sel nedeniyle sürüklenerek boğuldu.
Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yollarda temizleme çalışması başlatırken, itfaiye ekipleri ise su basan evlerde pompalarla çalışma başlattı. Öte yandan, jandarma ekipleri de taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlıyor.
SELİ GÖRÜNTÜLEDİLER
Bazı vatandaşlar, sel anının cep telefonlarıyla görüntüledi. Çekilen bir görüntüde selin şiddetiyle dağdan sürüklenen tomruk ve ağaç parçalarının derede sürüklenmesi ve ağaçların devrilmesi yer aldı. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-01 01:49:30
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