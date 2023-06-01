

PAMUKKALE'DE SAĞANAK NEDENİYLE DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SU VE ÇAMUR ALTINDA KALDIDenizli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak Pamukkale'de de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Akköy Mahallesinde sele neden olurken, suyun dağdan sürüklediği ağaç parçaları mazgalları tıkayınca taşkın yaşandı. Karahayıt ve Akköy mahallerinden geçen Uzunpınar Deresi taştı, iki mahallede sokak ve caddeler su ve çamur altında kaldı. Karahayıt Mahallesinde derenin yanındaki bir restoran ve ev de su altında kaldı. Akköy Mahallesinde de ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Eskihisar Mahallesi yolunda da karayolunun çökmesi sonucu bir TIR'ın dorsesi çukura düştü. Dere yatağındaki bazı ahırlardaki küçükbaş ise sel nedeniyle sürüklenerek boğuldu.Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yollarda temizleme çalışması başlatırken, itfaiye ekipleri ise su basan evlerde pompalarla çalışma başlattı. Öte yandan, jandarma ekipleri de taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlıyor.SELİ GÖRÜNTÜLEDİLERBazı vatandaşlar, sel anının cep telefonlarıyla görüntüledi. Çekilen bir görüntüde selin şiddetiyle dağdan sürüklenen tomruk ve ağaç parçalarının derede sürüklenmesi ve ağaçların devrilmesi yer aldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Suyun tomrukları sürüklemesi

-Ağaçların devrilmesi

-Su basan mahalledeki evlerden detaylar

-Ev sahiplerinin konuşması

-Yollardaki ağaç parçaları ve çamurlardan detaylar

-Belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-01 01:51:33



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