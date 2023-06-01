Denizlisporlu futbolculardan veda mesajları

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'da daha önce takımdan ayrılarak son maçlarda forma giymeyen futbolcular, sözleşmelerinin bitmesiyle tek tek veda mesajı yayınlamaya başladı. Denizlispor'da sözleşmelerini fesheden Ömer Şişmanoğlu, Asım Hamzaçebi, Oğuz Yılmaz ve Mustafa Çeçenoğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kulübe ve taraftarlara veda etti. Transfer yasaklısı Denizlispor'un mevcut kadrosu dağılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-06-01 12:39:51
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