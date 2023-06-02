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Selin hasarı, eski ve yeni fotoğraflarda

DHA

Selin hasarı, eski ve yeni fotoğraflarda


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı selde 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü. Sel sularının taşıdığı tonlarca tomruk ve dal parçası ile çamurlu suyla dolan pansiyonunun eski fotoğrafları yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Pamukkale´de 31 Mayıs günü akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinde bazı noktalarda sele dönüştü. Ormandan selle sürüklenen tomruk ve ağaç parçaları dereleri taşırdı. Taşkın nedeniyle özellikle Karahayıt ve Akköy mahallelerinde sokaklar ve tarım arazileri suyla doldu. İş yerleri ve alçak kesimlerdeki bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Selin bilançosu ağır oldu. 4 mahallede 1500 dekar tarım alanı zarar gördü. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar gördü.
TONLARCA TOMRUK, PANSİYONA DOLDU
Karahayıt Mahallesi'ndeki yeşil alanları, çam ağaçları, yüzme ve termal havuzu ile restoranı olan bir pansiyon, çamurlu sularla doldu. Ormandan sürüklenen tonlarca tomruk ve ağaç dalları işletmede büyük zarara yol açtı. İşletmenin daha önce çekilen fotoğrafları selin neden olduğu hasarı gözler önüne serdi.
Pansiyon işletmecisi Fatma Özen, felaket yaşadıklarını belirtip, "Burası çam ağaçları altında, yemyeşil doğayla iç içe bir yerdi. Sezon hazırlıklarımızı bitirmiştik. Kredi çekip havuzu yeniledik. Arıtma tesisi yaptırmıştık. Bir haftada tüm hazırlıklar bitmişti. Karşı dağdan selin geldiğini gördüm. Kaçmaya çalıştık. Canımızı zor kurtardık. Öyle bir felaketti; ki adeta afeti yaşadık. Yakınlarımız var, buralarda 90 yıldır böyle bir olay yaşamamışlar. Hiçbir şey kalmadı. Kütükler buraya kadar nasıl geldi anlamadık. Beton direkler bile yerinden sökülüp, selle gelmiş. Cennet gibi bir köşe, bu hale geldi" dedi.
Selin vurduğu Akköy Mahallesi'nde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-02 15:53:34

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