Denizlispor'da görüşmeler sürüyor



DENİZLİ, (DHA)Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro yapılanması başladı. Spor Toto 1'inci Lig'de küme düştükten sonra birçok oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılar forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke ile anlaşma sağladı. Bekir Turaç'ı takımda tutan kurmaylar sağ bek Emre Sağlık'la da görüşmelere başladı. Talipleri olan Emre, maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giyebileceğini yönetime iletti. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Emre Sağlık, 1 gol kaydetmişti. Denizlispor'un takımda kalmaları için Hakan Çinemre ve kaptan Gökhan Süzen ile de masaya oturacağı açıklandı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2023-06-03 12:33:06



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