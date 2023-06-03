Denizli'de sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarıldı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle dereler ve kanallar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda araç yolda kalırken, içerisindekiler itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler ve kanallar taşarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Çok sayıda araç yolda kalırken, içerisinde mahsur kalanlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dokuzkavaklar Mahallesinde Hüseyin Gönüllü Spor Salonu ve çevresindeki evler su altında kaldı. Spor salonunun karşısındaki evin bahçesinde bulunan 200 güvercinden yarısı boğulurken, yarısı ise sahipleri tarafından kurtarıldı.

YOLLAR KAPANDI

Bakırlı ve Dokuzkavaklar Köprülü kavşakları su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Üçüncü sanayi sitesinde suyla dolan kavşaklarda da otomobiller mahsur kaldı. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Eskihisar Mahallesine Sevindik Mahallesinden ulaşımı sağlayan karayolunda çökmeler oluştu, yol suyla doldu. Antik kent Laodikya'ya ulaşımı sağlayan karayolu da sel nedeniyle tamamen kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayolunu açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri su basan evlerin bodrum ve zemin katlarından su tahliye çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda köprülü kavşaklar tekrar trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-03 22:17:21



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