Selde tren hattı hasar gördü, olası faciayı vatandaşlar önledi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ-Aydın ve İzmir seferlerinin yapıldığı tren hattının Goncalı Mahallesi'ndeki 500 metrelik kısmında sağanağın neden olduğu selde çökme ve rayların altında toprak boşalması oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, hareket halindeki treni durdurarak olası bir faciayı önledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Kentte dün etkili olan kuvvetli sağanak, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Taşan dere ve kanallar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonuna dolan sular, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edilerek temizlik çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.

'TRENİ DURDURMASAK, FACİA KAÇINILMAZ OLABİLİRDİ'

Sel nedeniyle Gökpınar Deresi taşınca Denizli ile Goncalı arasındaki tren hattı da hasar gördü. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak boşaldı. Rayların yakınında evi bulunan Samet Can Efe, "Tren yolunu kontrol etmek için baktığımızda rayların altındaki çöküntüleri gördük. Durumu yetkililere haber verdik. Aramamızın ardından yolcu treninin geldiğini görünce hemen onu durdurmaya çalıştık. Makinist bizi fark etti ve durdu. Durmasa facia kaçınılmaz olabilirdi" dedi.

'EVLERİNİ SU BASANLARI, OTELLERDE MİSAFİR EDİYORUZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da selin hasar verdiği Eskihisar ve Goncalı mahallelerinde inceleme yaptı. Başkan Zolan, 3 günde yağması gereken yağışın yarım saatte yağdığını belirterek, "Üst seviyede afet boyutunda yağış oldu. Tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Sel nedeniyle hasar oluşan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz evlerde ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor. 23 günde yağması gereken yağış, yarım saate yağarak altyapı siteminin çalışmasına engel oldu. Yağmur hatlarımız olmasaydı, afetin büyüklüğü 23 kat olabilirdi. Yüzeyde akan suyun fazlası hatlardan gitti. Evlerinde hasar oluşan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlarımızı otellerde misafir ettik. Beklediğimizin çok çok üstünde yağan bir yağmur oldu. Bende bu yaşıma kadar böyle bir afete şahit olmadım. Çok yoğun, ani ve kısa sürede yağış afeti yaşamamıza neden oldu. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-04 17:35:22



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