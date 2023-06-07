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Sevgilini öldürüp, çuvala koyan sanık, cesedi taşımak için kardeşinden yardım istemiş

DHA

Sevgilini öldürüp, çuvala koyan sanık, cesedi taşımak için kardeşinden yardım istemiş


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de kendisi gibi Afganistan uyruklu olan sevgilisi Nadia Noori'yi (30) fare zehri ile öldürüp, cesedini çuvala koyarak, el arabası ile araziye bırakan Sabour Sakhizadeh'in (21), ilk duruşmada, önceki ifadelerini reddedip, kadının intihar ettiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen N.K. (15) de ağabeyinin demir taşıyacağını belirterek, kendisinden yardım istediğini söyledi. N.K., "Battaniyeye sarılı bir çuval içindeydi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.
Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki arazide 11 Ekim 2022'de Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin cesedi bulundu. Battaniye sarılı cesedin ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise plastik kelepçe ile bağlandığı belirlendi. Otopside de Noori'nin zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Polis, şüpheli olarak kadının Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh'i belirleyip, çalışma başlattı. Sakhizadeh'in, yemeğine fare zehri kattığı sevgilisini öldürdüğü saptandı. Sakhizadeh'in daha sonra cesedi, 2 tekerlekli el arabası ile 2 kilometre taşıdığı ve araziye attığı ortaya çıktı.
'FARE ZEHİRLİ PİLAV YAPTIM'
Yakalanıp, gözaltına alınan, polisteki ifadesinde sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Sakhizadeh, Noori ile 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, ardından kadının Manisa'dan yanına geldiğini belirterek, "Olay günü fare zehirli pilav yaptım. Ben az yedim, o ise pilavı bitirmiş. Bir süre sonra yatakta nefes almadığını gördüm, ağzından kan geliyordu. Yanına yatıp, bir süre ağladım. Daha sonra kardeşimi arayıp, Nadia'yı zehirleyerek öldürdüğümü söyleyip, gelmesini istedim. Kardeşim gelene kadar kolay taşımak amacıyla ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp, battaniye sardım. Çuvalın içine koyup, yaşadığım evden kardeşim ile sürükleyerek çıkardım. Nadia'nın bütün kıyafetlerini de çuvala koydum. Bizi bu sırada kimse görmedi. Cesedi sürüklerken, merdivenden indirdiğim için sesler çıkıyordu; yavaş hareket ettim. Kimse duymadı. 2 tekerlekli hurda toplanan el arabasına koyduktan sonra gidip, yol kenarına bıraktık. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Tutuklanan Sakhizadeh hakkında 'kadını kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cesedin taşınmasına yardım eden N.K.'nin dosyası ile ayrıldı. Sakhizadeh'in yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya; sadece tutuklu sanık Sabour Sakhizadeh ile avukatı katıldı. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma isteği ise kabul edilmedi.
POLİSTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ
Mahkemede yazılı savunma veren Sakhizadeh, önceki ifadelerini kabul etmedi. Daha önceki ifadelerini baskı altında verdiğini belirten Sakhizadeh, Noori ile dini nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti. Zaman zaman tartışma yaşandıkları Noori'nin daha önce intihar girişiminde bulunduğunu iddia eden Sakhizadeh, ifadesinde "Bu defa da fare zehri içerek intihar etmiş olabilir. Ben yapmadım, yemin ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada, Noori'nin şiddet nedeniyle Sakhizadeh hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi.
'DEMİR TAŞIYACAĞIZ' DEYİP, YARDIM İSTEMİŞ
Duruşmada tanık olarak dinlenen N.K. ağabeyinin demir taşıyacağını, bunu tek başına yapamadığını belirterek, kendisinden yardım istediğini söyledi. N.K., "Battaniyeye sarılı bir çuval içindeydi. Yolda bizi bekçiler durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Bizi bıraktılar. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.
Mahkeme heyeti, Sabour Sakhizadeh ile Nadia Noori'nin cep telefonlarının dijital incelemesine ilişkin raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-07 12:09:06

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