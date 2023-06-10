Çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı

DHA

Çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de sütyen takıp, kara çarşaf giyerek, yüzünde siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P. (32), sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı. Polislere elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya çalışan avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri, sokakta yürüyen durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P., olduğu belirlendi. Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-10 14:31:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de çiftçilere, Macar fiği tohumu desteği verilecek
YEREL HABERLER Denizli'de çiftçilere, Macar fiği tohumu desteği ...
Denizli'deki iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'deki iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Denizli'de iki aylık bebek, kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Denizli'de iki aylık bebek, kalp ameliyatı ile ...
Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizli, Türkiye havlu ihracatının yüzde 70'ini karşıladı
YEREL HABERLER Denizli, Türkiye havlu ihracatının yüzde 70'ini ...
Bozkurt ve Çardak'taki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bozkurt ve Çardak'taki uyuşturucu operasyonlarında 14 ...
Denizli'de heyelan yaşanan mahallede, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Denizli'de heyelan yaşanan mahallede, vatandaşlar ...
Kültürlerini oyunlarla anlatan Gagauz ekibi, tiyatro festivallerinin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Kültürlerini oyunlarla anlatan Gagauz ekibi, tiyatro ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.