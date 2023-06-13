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Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış

DHA

Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin İ.'nin, kendisinin şakağındaki benden fark edildiğini öğrenince yakalanmamak için aldırdığı tespit edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Babadağ ilçesinde ormanda Hint keneviri yetiştirilip uyuşturucuya dönüştürülerek satışının yapıldığını belirledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin sağ şakağında ben olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından JASAT ve Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Babadağ ilçesinde yapılan operasyonda 5,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.
İzmir'in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla Metin İ. (43), Hüseyin İ. (46), Umut İ. (23), Muhammet D. (33) ve Cemal İ. (25) yakalanıp gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi.
'Uyuşturucu madde satmak ve sağlama' suçundan kaydı bulunan 5 şüpheliden, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Cemal İ. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin İ.'nin, şakağındaki benin fark edildiğini öğrenip, JASAT ekiplerine yakalanmamak kısa bir süre önce aldırdığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-13 14:53:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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