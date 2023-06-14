Heyelanda toprak altında kalan çift, üzüm bağından dönüyormuş



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde, kara yolunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden Nevzat Emer (64), memleketi Denizli´de toprağa verildi. Emer'in yaralanan eşi Züliye Emer tedavisinin ardından taburcu edilirken, çiftin Dinar ilçesindeki üzüm bağından dönerken olayın meydana geldiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında yüksek kesimden kopan tonlarca ağırlığındaki toprak yığını kara yoluna aktı. Bu sırada yolda seyir halindeki 20 AV 423 ve 20 H 9427 plakalı iki araçta bulunan 4 kişi toprak altında kaldı. Karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekibinin müdahalesiyle 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ile M.A.S. (52) yara almadan çıkarıldı. Diğer aracın yeri de tespit edildi. Ekiplerin aracın tavanını açarak içerisinden çıkarttığı sürücü Nevzat Emer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi, yanındaki eşi Züliye Emer (62) ise yaralı kurtarıldı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Züliye Emer, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Nevzat Emer'in cenazesi, işlemlerinin ardından Denizli´ye getirildi. Emer için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Nevzat Emer´in yakınları, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Nevzat Emer´in cenazesi, toprağa verildi.

Nevzat ve Züliye Emer çiftinin Dinar ilçesindeki üzüm bağından dönerken olayın meydana geldiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-14 14:17:10



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