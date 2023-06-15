Denizlispor'da Başkan Uz suskunluğunu bozuyor

DENİZLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra sessizliğe bürünen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, yarın ilk kez basın karşısına çıkacak. Başkan Uz, yarın saat 11.00'de Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto 1'inci Lig'i tescil etmesiyle küme düşmenin kaldırılması umutlarını da yitiren Denizlispor'un tamamen dağılan kadrosunda vedalar da devam ediyor. TFF'nin kararı sonrası Hakan Çinemre ve Muhammad Gönülaçar da sosyal medya hesaplarından kulübe veda ettiklerini açıkladı. Denizlispor transfer yasağını açamazsa yeni sezonda altyapı ağırlıkta kadroyla mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-06-15 13:05:35
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