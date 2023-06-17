Kahvehanede kuzenini öldürdü



Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada Ümit Ona (53), halasının oğlu Hüseyin K. (49) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ümit Ona ile halasının oğlu Hüseyin K. kahvehanede karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Hüseyin K., Ona'yı göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Ona, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin K., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Hüseyin K.'nin ilk ifadesinde, Ümit Ona'yla aralarında boşandığı eşiyle görüşmesi nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Hüseyin BAYBARS

2023-06-17 13:23:31



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