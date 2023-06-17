/// FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/// Kahvehanede kuzenini öldürdü

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kahvehanede kuzenini öldürdü' başlıklı haberimizde cinayet şüphelisi olarak servis edilen Hüseyin K.'nın fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Cinayet şüphelisi Hüseyin K.'nın güncel fotoğrafını servis ediyoruz. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas DENİZLİ, (DHA)

2023-06-17 23:32:02



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