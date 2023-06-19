Denizlispor'da Kadir serbest kaldı

DENİZLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düşüp kadrosu dağılan Denizlispor'da 23 yaşındaki stoper Kadir Kurt da boşa çıktı. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan yeşil-siyahlılarda geçen sezon Somaspor'a kiralanan Kadir'in mukavelesi uzatılamadı. Oyuncunun sözleşmesinde bulunan bir yıl uzatma opsiyonunun kullanılmasının unutulduğu ortaya çıktı. Önceki sezon Fethiyespor'la şampiyonluk yaşayan, geçen sezon da Somaspor'la 31 maça çıkan Kadir Kurt'u bir çok takımın istediği öğrenildi. Başkan Mehmet Uz'un Kadir Kurt'la görüşme yapacağı ve Denizlispor'da kalması için oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-06-19 11:51:25
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