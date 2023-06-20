Denizlispor'da görev dağılımı yapıldı

DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra geçen hafta istifa eden 4 yöneticinin yerine 4 yeni ismi yönetime ekleyen Denizlispor'da görev dağılımı da tekrar yapıldı. Mehmet Uz başkanlığındaki yeşil-siyahlı kulüpte Fethi Akcan, Ali İnceören, Cemal Işık ve İsmail Kartal, başkan yardımcılığına getirildi. Profesyonel şube ve altyapı sorumluları olarak Ömer Tuncer, Seyit Berber, Murat Saylan ile Ali Yörümez belirlendi. Denizlispor'da Hikmet Olgun, Necip İrdem, Ahmet Aşıkoğlu ve Hasan Yıldırım yeni dönemde yönetimde görev almak istemediklerini Başkan Uz'a ileterek istifa etmiş, yerlerine davet usulüyle Fatih Harktı, Murat Saylan, Özgür Sarıtaş ve Mevlüt Yeğen yönetime alınmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-06-20 10:22:59
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