Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı

DHA

Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bindiği otomobilin önü motosikletli kişi tarafından kesilip, bacağından tabancayla vurulan Buse Bulut'u (26), kendisine saplantı derecede aşık olan Müteahhit Ekrem Boz'un (45) vurdurduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Boz ile 15 bin liraya tuttuğu tetikçi Serhat Kösen (23), tutuklandı.
Olay, 4 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Buse Bulut tedavisinin ardından taburcu edildi.
TETİKÇİ İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğu belirlendi. Kösen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kösen, genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.
TETİKÇİ BAYILMA NUMARASI YAPMIŞ
Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı. Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.
MÜTEAHHİT PARAYI TETİKÇİNİN DEPREMZEDE YAKINLARI İÇİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ
Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI
Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-21 09:58:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ters şeritte ilerleyen TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Ters şeritte ilerleyen TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 2 ...
Denizli'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi ...
Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ'nün güncel yapılanması operasyonunda ...
FETÖ'nün hücre evine operasyonda 5 tutuklama 
YEREL HABERLER FETÖ'nün hücre evine operasyonda 5 tutuklama 
Denizli'de çocukların saatini gasbeden 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de çocukların saatini gasbeden 3 zanlı ...
Denizlispor'da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da görev dağılımı yapıldı
Denizli'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Denizli'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
YEREL HABERLER Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
Denizlispor'da Kadir serbest kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Kadir serbest kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.