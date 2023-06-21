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Annesini öldüren babasına 'Katil' diye bağırdı

DHA

Annesini öldüren babasına 'Katil' diye bağırdı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) boğazını eşarbıyla sıkıp, bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41) duruşma salonuna getirildiğinde çiftin kızları İrem Uygun (21), 'Katil' diye bağırdı. Genç kız dışarı çıkarılırken, sanık Uygun, duruşmada eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç. ise Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadıklarını ifade etti.
Olay, 24 Ocak'ta Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sinan Uygun, iddiaya göre, evde içki içtikten sonra 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini eşarpla sıkıp, boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun´un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun, gözaltına alındı.
21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilen çiftten Sinan Uygun hakkında daha önce de eşinin yüzüne ütü bastığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Uygun, tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Uygun çifti arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu bildirildi. Sinan Uygun'un kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine birden öfkelenip, önce bira şişesini başına vurduğu, ardından eşarp ya da eliyle boğazını sıktığı, kesici ve delici aletle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı belirtildi. İddianamede delici ve kesici alet yaralarının öldürücü nitelikte olmadığı fakat kaburga kırıklarına bağlı iç kanama ile boğma kaynaklı solunum yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği vurgulandı. İddianamede Sinan Uygun için 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
SALONDAN ÇIKARTILDI
Tutuklu sanık Sinan Uygun'un Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya, sanık Uygun ile öldürülen Ummuhan Zerrin Uygun'un yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada, Uygun çiftinin olay gününden bir gün önce bir avukata danışarak boşanma sürecini başlattıkları ortaya çıktı. Sanık Uygun getirildiği sırada kızı İrem Uygun, 'Katil' diye bağırınca, duruşma salonundan çıkartıldı.
MAHKEMEDE 'CİNNET GETİRDİM' DEDİ
Sanık Sinan Uygun, duruşmadaki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "22 yıllık evliyiz. Eşim işe başladıktan sonra hareketleri değişti. Telefonunu saklıyordu. Şüphelendim. Belli bir numara ile sürekli telefon görüşmesi olduğunu gördüm. M.Ç.'nin numarasını kadın ismiyle kaydetmişti. 2010 yılıydı. Üç dört aydır görüştüğünü söyledi. Çok öfkelendim. Daha sonra tekrar konuştuk bir daha böyle bir şey yapmayacağının sözünü verdi, onu affettim. Daha sonra sosyal medyadan mesajlaştığını gördüm. Sıkıştırınca arabada buluştuklarını söyledi. Boşanmaya karar verdik. Kızım ve oğluma durumu anlattık. Avukata gittik, boşanma hakkında bilgi aldık. Olay günü eşim eve geldiğinde bira içiyordum. M.Ç. ile arkadaş listemde benim de tanıdıklarım var. 'Bu insanlar duyarsa nasıl insan içine çıkarım' dedim. Eşim olayları anlattı. Birlikte olduklarını söyledi. Bunun üzerine cinnet getirdim. Mutfağa koşup elime geçen bıçağı aldım. Bıçağı savurdum. Göğsüne geldi. Tekrar savurdum benden aşağıda olduğu için boynuna geldi. Yere düştü. Bıçağı atıp, karnının üzerine dizimle bastırdım. Bir süre böyle bekledim. Eşimin ağzını tutmadım, makas veya eşarpta kullanmadım" dedi.
DURUŞMADA İFADE VERDİ
Duruşmada Ummuhan Zerrin Uygun'un sevgilisi olduğu ileri sürülen M.Ç. de tanık olarak ifade verdi. M.Ç. ifadesinde, "Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadık. Birkaç kez dışarıda birkaç kez evinde buluştuk" dedi.
Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Sinan Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-06-21 16:13:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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