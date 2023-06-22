Caddede tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis ikna edip gözaltına aldı (2)- Yeniden



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, daha önce kavga ettiği kişilerin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan Nuri T. (25), çelik yelek giyen İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve diğer polislerin yarım saatlik çabasıyla ikna edildi. Elindeki tüfeği yere bırakan Nuri T., gözaltına alındı.

Olay, bugün Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin elinde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alıp, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüphelinin Nuri T. olduğu ve daha önce kavga ettiği kişilerin evinin önüne gelip havaya ateş ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Nuri T.'den silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Nuri T. direnirken, bu sırada olayı haber alan babası geldi. Babasının ikna çabası da sonuç vermeyince Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve diğer polisler çelik yelek giyerek Nuri T.'nin yanına gitti. Aydın´ın çabaları sonucu Nuri T., elindeki tüfeği yere bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Nuri T., polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-22 16:16:54



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