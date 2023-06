Denizlispor Başkanı Uz: Gerekirse kapı kapı dolaşacağız

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, kulübü bulunduğu yerden çıkarıp layık olduğu yere taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, "Gerekirse kapı kapı dolaşacağız. Başta STK'lar olmak üzere tüm kesimlerin desteğine ihtiyacımız var. Çıktığımız bu yoldan dönüş yok" dedi.

Yeşil-siyahlılarda hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısı ve yeni görev dağılımının ardından çalışmalar hızlandı. Denizlispor'un şehrin ortak ve en değerli markası olduğunu tekrarlayan kulüp başkanı Mehmet Uz, yeni sezon öncesi mali, idari ve sportif konularında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İlk defa 2'nci Lig'de mücadele edeceklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mehmet Uz, "Biz göreve gelirken iyi veya kötü günler için değil, her anında hizmet için yola çıktık. Kötü günlerinde bırakıp kaçmak, 'Bizden sonra ne olursa olsun' demek aklımızdan dahi geçmedi. Yönetim olarak yeni bir görev dağılımıyla, moral bozukluğu ve umutsuzluk yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Denizlispor sadece başkan ve yöneticilerin maddi manevi çalışmasıyla kurtulamaz. Şehrin tüm dinamiklerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz ateşten gömleği giydik. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Kurtuluş fişeğini yaktık. Başta STK'lar olmak üzere tüm kesimlerinin gerekirse tek tek kapısını çalacağız" diye konuştu.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ BU DURUMDAN EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VEREREK ÇIKACAĞIZ"

Denizlispor'u seven ve bu kulübün layık olduğu yere gelmesini isteyen herkesi destek vermeye davet eden Başkan Uz, "Her gecenin bir sabahı vardır. Düştüğümüz bu durumdan el ele gönül gönüle vererek çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Bu inancım sebebiyle her türlü olumsuzluğa rağmen yola devam kararı aldık. Yönetimimize yeni arkadaşlarımızı dahil ederek güçlenecek ve şirketleşme çalışmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. İş dünyamızdan, iş insanlarımızdan Denizli için, Denizlispor için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı."ARMAYA SAHİP ÇIKMAK HERKESİN GÖREVİ"

"Bu armaya sahip çıkmak, bu şehrin havasını koklayan, suyunu içen, burada karnını doyuran hepimizin görevidir" diyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Yeni bir başlangıcın arefesindeyiz. Düşmek değil, düştükten sonra ayağa kalkabilmek önemli. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Denizli, her kesimin katkısı ve desteğiyle bunu rahatlıkla başarabilir. Haklı ve yapıcı eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ve hep dikkate alıyoruz. Ancak kulübe hiçbir yararı olmayan, sadece yönetimi yıpratmaya yönelik söylemleri ciddiye almadık bundan sonra da almayacağız. İnşallah bu kötü günleri geride bırakmanın sevincini de birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

