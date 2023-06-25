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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı

DHA

Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir besi çiftliğinden 28 büyükbaş hayvanı çaldıkları belirlenen 1'i çiftlik çalışanı 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden çiftlik çalışanı Mümtaz S. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Besi çiftliği sahibi Bilal Budak, 21 Haziran'da Kaklık Mahallesi'ndeki işletmesinden 28 büyükbaş hayvanın çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların çiftlikte çalışan Mümtaz S. tarafından çalındığı tespit edildi. Mümtaz S.'nin çiftlik sahibinin olmadığı bir sırada nakliye kamyonu kiralayıp, 28 büyükbaş hayvanı yükleyerek, Bekilli ilçesinde 2 kişiye sattığı belirlendi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, Mümtaz S. ile ona yardım eden L.B (34), E.S. (32) ve İ.E. (35) gözaltına alındı.
Bulunan hayvanlar, jandarma tarafından tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mümtaz S. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN
2023-06-25 15:34:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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