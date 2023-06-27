Anne ile kızı sınıfta sıra arkadaşı olup, birlikte mezun oldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına giren Dilek Baş (50) ile kızı Gizem Baş (30) aynı bölümü kazanıp, sıra arkadaşı oldu. Anne ile kızı bu yıl Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan birlikte mezun oldu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan ev kadını Dilek Baş ile kızı Gizem Baş, 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına girdi. Sınavdan iyi sonuç alan anne ile kızı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı kazandı ve 2 yıl boyunca aynı bölümde okuyup, sıra arkadaşı oldu. Birlikte okula gidip, ders çalışan Dilek Baş ve kızı Gizem, bu yıl birlikte mezun olmanın sevincini de yaşadı.

Yıllarca üniversiteye gidemediği için kendisinde eksiklik hissettiğini belirten Dilek Baş, "Üniversite okumak istiyordum. 2 yıl önce kızımla birlikte sınava girdik. Sınavı kazandık ve istediğimiz bölüme de yerleştik. Kızım sıra arkadaşım oldu. Kızımla birlikte okumak çok güzel bir duyguydu. Bazen didiştik, bazen birlikte ders çalıştık. Kızımla birlikte 2 yıl geçti ve sonunda birlikte mezun olduk. Kızım ikinci üniversiteyi bitirdi. Oğlum da üniversite mezunu" dedi.

Annesinin sınıfta sıra arkadaşı olmasının gururunu yaşadığını söyleyen Gizem Baş ise "Annemle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, hatta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Daha önce Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü bitirmiştim. Tekrar annemle birlikte sınava girdik ve aynı bölüme yerleştik. Sıra arkadaşım annemle birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-06-27 09:49:44



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