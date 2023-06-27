Merkezefendi'de Arca elden kaçtı

DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakipleri üst üste imzalar attırırken iç ve dış transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te geçen sezonun önemli isimlerinden Arca Tülüoğlu takımdan ayrıldı. Denizli temsilcisinde geçen sezon 5.4 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki guard Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen oyuncu, Konyaspor ve Bornova Belediyesi Karşıyaka'da da oynamıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-06-27 10:31:47
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