Denizlispor'da Bülent Ertuğrul gençlere güveniyor



DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul genç futbolculara güvenin tam olduğunu söyledi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-siyahlılarda genç futbolculardan oluşacak kadroyla sahaya çıkacak Ertuğrul, "Denizlispor'un geleceği altyapıda. Hangi yaş grubu olursa olsun, yetenekli olanları A takım bünyesine aldık. Transfer yasağımız olduğu için genç futbolculara fırsat doğdu. Onlar da bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Biz onlara çok güveniyoruz. Bizler yeri geldi çok az paraları bölüştük ama takımdaşlık ruhumuz asla kaybolmadı. Sahaya çıkınca da elimizden geleni sahaya yansıttık. Bu zamanda forma ve arma aşkı kalmamış. Her şey para olmuş" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-06-28 11:39:41



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