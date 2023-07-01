Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü'nde, bayramda ziyaretçi yoğunluğu

DHA

Nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü'nde, bayramda ziyaretçi yoğunluğu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde beyaz renkli nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü'nde de bayram yoğunluğu yaşandı. 4 günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği gölde, doğaseverler tekne turu yapıp, manzaranın tadını çıkartıyor.
Kente 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü, üzerindeki nilüferler ile güzel görüntüler oluşturuyor. Doğal SİT alanındaki göl, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor. Göl kenarındaki kayıklara binip, gölün üzerinde gezebilen ziyaretçiler, nilüfer dışında başka canlı ve bitki türlerini de görebiliyor. Fotoğrafçılar için doğal bir plato olan, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği göl, 9 günlük bayram tatilinde de meraklılarını ağırladı. Nilüferler, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 4 kişilik Jandarma Asayiş Bot Timi'nce koruyor. Jandarmalar, botla sürekli devriye atıp, hem nilüferleri koruyor hem de kıyı emniyetini sağlıyor. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'na göre, nilüferleri koparmanın cezası 109 bin 593 lira. '
NİLÜFER, AĞUSTOS SONUNDA SULARIN ÇEKİLMESİ İLE BİTİYOR'
Gölde turlarının yapıldığı teknelerin bulunduğu Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, Işıklı Gölü'nün son dönemlerde yükselen bir turizm bölgesi olduğunu söyledi. Savran, "Işıklı bir baraj gölü. Gölde, nilüfer çiçekleri de yaklaşık 30 yıldır var. Çeşitli tanıtım çalışmaları yaparak, buranın adını duyurduk. Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonları 5 bin kişiye kadar ziyaretçi geliyor. Sadece pazar günleri 450 tekne turu yapıyoruz. Ziyaretçiler kayıklara binerek, gölü geziyor, nilüfer çiçeklerini yakından görüyor. Nilüferler, haziran ayında açmaya başlıyor ve ağustos sonunda suların çekilmesi ile bitiyor. Ziyaretçiler, buranın tabiat güzelliğine geliyor. Biyolojik özelliği olan bu çiçek endemik türler arasında olduğu için koparmanın cezası büyük" dedi. Savran ayrıca bayram tatilinde ziyaretçi sayısının arttığını, 4 günde toplam 30 bin kişinin gölü ziyaret ettiğini söyledi.
Fotoğrafçılık yapan ve gölü görmeye gelen İbrahim Güler de "Göle geldik ve kayıkla açıldık. Nilüfer çiçeklerinin fotoğraflarını çekmek çok keyifli. İnsan burada fotoğraf çektikçe keyif alıyor. Teknelerle gölde nilüferlere zarar vermeden geçiliyor" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-07-01 12:13:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerin altındaki Pamukkale: Kaklık Mağarası
YEREL HABERLER Yerin altındaki Pamukkale: Kaklık Mağarası
Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu sürüyor
YEREL HABERLER Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu sürüyor
Acıpayam Kanyonu bayramda da doğaseverlerin uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER Acıpayam Kanyonu bayramda da doğaseverlerin uğrak ...
Denizli'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını araç kamerası görüntüledi
YEREL HABERLER Denizli'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını araç ...
Denizli'de boğularak öldürülen çocuğun annesi ve iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Denizli'de boğularak öldürülen çocuğun annesi ve iki ...
2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 ...
Denizli'de yıldırım isabet eden 27 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Denizli'de yıldırım isabet eden 27 koyun telef oldu
Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı
Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü müdahaleye ...
Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.