

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde beyaz renkli nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü'nde de bayram yoğunluğu yaşandı. 4 günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği gölde, doğaseverler tekne turu yapıp, manzaranın tadını çıkartıyor.

Kente 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü, üzerindeki nilüferler ile güzel görüntüler oluşturuyor. Doğal SİT alanındaki göl, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor. Göl kenarındaki kayıklara binip, gölün üzerinde gezebilen ziyaretçiler, nilüfer dışında başka canlı ve bitki türlerini de görebiliyor. Fotoğrafçılar için doğal bir plato olan, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği göl, 9 günlük bayram tatilinde de meraklılarını ağırladı. Nilüferler, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 4 kişilik Jandarma Asayiş Bot Timi'nce koruyor. Jandarmalar, botla sürekli devriye atıp, hem nilüferleri koruyor hem de kıyı emniyetini sağlıyor. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'na göre, nilüferleri koparmanın cezası 109 bin 593 lira. '

NİLÜFER, AĞUSTOS SONUNDA SULARIN ÇEKİLMESİ İLE BİTİYOR'

Gölde turlarının yapıldığı teknelerin bulunduğu Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, Işıklı Gölü'nün son dönemlerde yükselen bir turizm bölgesi olduğunu söyledi. Savran, "Işıklı bir baraj gölü. Gölde, nilüfer çiçekleri de yaklaşık 30 yıldır var. Çeşitli tanıtım çalışmaları yaparak, buranın adını duyurduk. Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonları 5 bin kişiye kadar ziyaretçi geliyor. Sadece pazar günleri 450 tekne turu yapıyoruz. Ziyaretçiler kayıklara binerek, gölü geziyor, nilüfer çiçeklerini yakından görüyor. Nilüferler, haziran ayında açmaya başlıyor ve ağustos sonunda suların çekilmesi ile bitiyor. Ziyaretçiler, buranın tabiat güzelliğine geliyor. Biyolojik özelliği olan bu çiçek endemik türler arasında olduğu için koparmanın cezası büyük" dedi. Savran ayrıca bayram tatilinde ziyaretçi sayısının arttığını, 4 günde toplam 30 bin kişinin gölü ziyaret ettiğini söyledi.

Fotoğrafçılık yapan ve gölü görmeye gelen İbrahim Güler de "Göle geldik ve kayıkla açıldık. Nilüfer çiçeklerinin fotoğraflarını çekmek çok keyifli. İnsan burada fotoğraf çektikçe keyif alıyor. Teknelerle gölde nilüferlere zarar vermeden geçiliyor" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-07-01 12:13:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.