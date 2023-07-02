Merkezefendi'den 2 takviye birden

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DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi transferdeki suskunluğunu 2 imzayla bozdu.

Denizli temsilcisi yerli takviyeleri yaparak TED Ankara Kolejliler'den Ömer Yasir Küçük ve Balıkesir BŞB'den Berke Aygündüz'ü kadrosuna kattı. 22 yaşında, 1.91 boyundaki guard Ömer Yasir, kariyerinde daha önce Ormanspor, Beşiktaş, Petkimspor formalarını da giyerek altyapı milli takımlarında oynadı. Pınar Karşıyaka altyapısından çıkan 24 yaşında, 1.96 boyundaki guard Berke ise Afyon Belediyespor'da da görev yaptı. Berke geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde takımının TED Kolejliler maçında 41 sayı atmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-07-02 11:36:10



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